Экономика Новой Каледонии сильно зависит от результата референдума

Нумеа, Франция, , 08:15 — REGNUM На заре референдума о независимости Новой Каледонии, заморской территории Франции, экономический вопрос сильно зависит от выбора «да» или «нет», сообщает Euronews.

В настоящее время экономическая система Новой Каледонии основана главным образом на столичных субсидиях (1,3 млрд евро в год). Промышленность мало что дает в казну Новой Каледонии из-за падения цен на эту руду.

Местные бизнесмены обеспокоены, но больше из-за «мрачной» ситуации, падения цен на никель и китайских «аппетитов» в регионе, чем риска разрыва отношений с Францией.

Руководитель движения предпринимателей Новой Каледонии заявил, что «если мы все проголосуем за независимость, мы должны молиться, чтобы те, кто говорит, что Франция будет сопровождать нас в течение многих лет и что будут годы переходного периода, оказались правы».

Издание отмечает, что 20% прямых и косвенных рабочих мест в Новой Каледонии приходится на горнодобывающую промышленность, на долю которой приходится 90% экспорта.

Напомним, во время референдума 4 ноября 2018 года более 174 тыс. избирателей в Новой Каледонии будет предложено ответить на вопрос: «Вы хотите, чтобы Новая Каледония достигла полного суверенитета и стала независимой?».

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