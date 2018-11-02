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В Свердловской области два невьянских депутата лишились полномочий

Политика

Из-за нарушения антикоррупционного законодательства

Екатеринбург, 2 ноября 2018, 08:13 — REGNUM  В Свердловской области двух депутатов городской думы Невьянска досрочно решили полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Решение приняли коллеги депутатов на заседании городской думы. Поводом для данного решение послужило представление надзорного органа о нарушении требований федерального законодательства о противодействии коррупции.

Ранее в результате прокурорской проверки было установлено, что представленные в декларациях о доходах, расходах и имуществе депутатов являются неполными. Так один депутат не указал полученные от продажи земли доходы, а другой не внёс в декларацию часть имущества.

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