Премьер-министр Чехии выступил против Глобального договора ООН о миграции

Прага, , 08:08 — REGNUM Премьер-министр Чехии и лидер партии «Акция недовольных граждан» Андрей Бабиш призвал партнеров по правящей коалиции — Социал-демократическую партию (ЧСД) — не подписывать Глобальный договор ООН «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции». Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Выступая 1 ноября перед нижней палатой чешского парламента Бабиш заявил, что «ему не нравится этот договор».

«Никто, кроме нас, не может решать, кому с нами жить и работать», — заявил он. Бабиш обсудит этот вопрос с главами министерств внутренних и иностранных дел — Яном Хамачеком и Томасом Петричеком (оба члены ЧСД). ЧСД ранее высказывалась о договоре более благосклонно.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Австрия заявила о неподписании Глобального договора ООН о миграции. По мнению Вены, договор лишает страны суверенитета и опасным образом размывает границу между легальной и нелегальной миграцией.

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