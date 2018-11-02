Иракский Курдистан: ДПК не будет формировать правительство без ПСК

Эрбиль, Ирак, , 08:07 — REGNUM Руководство Демократической партии Курдистана (ДПК) заявило, что не будет формировать правительство без Патриотического союза Курдистана (ПСК), сообщает 2 ноября Rudaw.

Подобное заявление было вызвано тем, что другие оппозиционные партии, получившие места в парламенте курдской автономии, отказались войти в правительство региона, обвинив ДПК в коррупции.

Напомним, 30 сентября в Иракском Курдистане прошли парламентские выборы, победу на которых одержала ДПК, получив 45 мандатов из 111, чего недостаточно для абсолютного большинства.

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