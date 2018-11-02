Коломойский объяснил, почему не попал под санкции РФ

Киев, , 07:42 — REGNUM Список лиц и юридических организаций Украины, в отношении которых Россия ввела ограничительные меры в ответ на «недружественные действия» Киева в отношении граждан РФ, согласовывался с администрацией президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил украинский бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, передает УНИАН.

Читайте также: Россия ввела санкции против 390 физлиц и компаний Украины

По его словам, именно поэтому он сам не попал в число тех, против кого были введены российские санкции. Коломойский уверен, что Порошенко лично вычеркнул его имя из санкционного списка, чтобы представить его американским партнерам как «агента Кремля».

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента Украины). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую над списком: Порошенко, Рожкова (первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова — прим. ИА REGNUM ) […], почтальоном работал Медведчук (лидер политического движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук — прим. ИА REGNUM )», — заявил бизнесмен.

А вот присутствие в списке миллиардера Виктора Пинчука Коломойский пояснил «плохими отношениями между президентом Украины и предпринимателем».

Ранее по теме: Санкции России против Украины направлены на политиков — эксперт

Сын Порошенко попал под антиукраинские санкции РФ

Как сообщало ИА REGNUM, указ о введении санкций против Украины из-за недружественных действий Киева в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 22 октября 2018 года. По поручению главы государства правительство России дополнило санкционный список и ограничительные меры, а также определило лиц, против которых они направлены. Всего в список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц Украины. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 1 ноября.

В числе тех, кто попал под санкции России, в частности, оказались сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, лидер партии «Батькивщина» и главный претендент на пост президента Украины Юлия Тимошенко, а также экс-премьер Арсений Яценюк. Среди юридических лиц в санкционном списке значатся Харьковский тракторный завод, Покровский ГОК, Криворожский железорудный комбинат, АвтоКрАЗ, «УкрСпирт».