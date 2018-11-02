2 ноября Ангелу Меркель ждут с визитом в Варшаве

Берлин, , 07:35 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в сопровождении кабинета министров 2 ноября посетит Польшу, передает телеканал N-TV.

В Варшаве пройдут польско-немецкие межправительственные консультации. Повестка дня включает в себя переговоры о двустороннем сотрудничестве, европейской политике и вопросах безопасности с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и его правительством.

В последнее время отношения между Берлином и Варшавой достаточно напряжены. Польша критикует политику Германии в сфере энергетики и принятия беженцев, а также требует выплаты компенсаций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее Ангела Меркель посетила Киев, где провела встречу с президентом Украины Петром Порошенко, лидерами парламентских фракций и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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