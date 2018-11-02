Эммануэль и Брижит Макрон отправились на отдых в Нормандию

Онфлер, Франция, , 07:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит отправились на несколько дней в Онфлер, Нормандия, чтобы отдохнуть, сообщает Елисейский дворец.

Журналисты и фотографы «поймали» пару Макрон во время прогулки по улицам старого города. Президент заверил журналистов, что «все хорошо, будьте уверены, я рад быть в Онфлере».

«Я просто стараюсь, как и все наши сограждане, найти баланс между семьей и повседневной жизнью. Прошло уже более 20 лет с тех пор, как я был в Онфлере», — заявил Эммануэль Макрон.

В Елисейском дворце подчеркнули, что президент остановился в отеле, где живет конфиденциально и за свой счет.

Согласно газете Ouest-France, пара живет на ферме Сент-Симеон, пятизвездочном отеле, здании XVII века, где стоимость номеров варьируется от 360 до 1205 евро за ночь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон взял передышку до 4 ноября 2018 года. С 4 по 9 ноября глава государства отправится в два региона, одиннадцать департаментов и семнадцать городов, а 11 ноября глава государства выступит с речью в Париже.

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