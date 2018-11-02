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В Оренбуржье на новый проект в здравоохранении выделяют 10 млн рублей

Политика

В регионе создают единую диспетчерскую службу скорой медпомощи. Сейчас проект проходит апробацию в девяти муниципальных образованиях

Оренбург, 2 ноября 2018, 07:18 — REGNUM  В Оренбуржье во втором квартале 2019 года начнёт полноценно работать единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи. Новая структура возьмёт на себя обработку всех вызовов на территории региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Оренбуржья.

Специалисты займутся координацией и контролем за работой бригад, в первую очередь, в режиме ЧС. Служба разместится в Оренбурге. Сейчас в здании по пр. Гагарина ведётся ремонт.

На организацию автоматизированных рабочих мест диспетчеров из областного бюджета выделяют 10 млн рублей. В министерстве здравоохранения региона считают, что создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи будет способствовать доступности медуслуг и жёсткому контролю за работой бригад скорой помощи.

Под контроль единой диспетчерской службы попадут три станции скорой медицинской помощи (в Оренбурге, Орске и Кувандыке), а также 37 отделений скорой медицинской помощи. В настоящее время проект внедряется в девяти муниципальных образованиях.

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Реформа системы здравоохранения
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