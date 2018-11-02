Трамп: Камни в руках мигрантов — огнестрельное оружие!

Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Военнослужащие армии США будут расценивать бросаемые нелегальными мигрантами камни как применение огнестрельного оружия, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает Politico.

«Я вам скажу, каждый случай, когда мигранты будут бросать камни, как они это уже делали в Мексике против мексиканских военных и полиции, когда они ранили солдат и полицейских, мы будем расценивать как применение огнестрельного оружия», — заявил он.

Отмечается, что соответствующее заявление Трамп сделал во время анонса новых мер против нелегальных мигрантов. Кроме того, по мнению Трампа, нет никакой разницы между выстрелом из оружия и прилетевшим в лицо камнем.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с приближением к южным границам США «каравана мигрантов» американский президент Дональд Трамп распорядился отправить на границу 5200 солдат. Позже Трамп заявил, что готов отправить и 15 тысяч военнослужащих к границе, чтобы не допустить ее перехода мигрантами.

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