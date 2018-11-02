The Sun: Дэвид Кэмерон не против вернуться в большую политику

Лондон, , 05:15 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не против вернуться в большую политику и, возможно, занять пост главы МИД Соединенного Королевства, сообщает газета The Sun со ссылкой на высказывание друзей Кэмерона.

По их словам, Кэмерон надеется, что руководство консервативной партии призовет его на какую-нибудь должность.

«Дэвид предан делу служения народу, и, как он часто говорит, он не против вернуться в политику, внутреннюю или международную… Ему всего лишь 52 года, он еще довольно молодой человек», — заявил один из собеседников газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября организация Edenbridge Bonfire Society заявила, что желает на Ночь Гая Фокса сжечь чучело экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который, по мнению организаторов, «вечно совершает неуместные поступки». В 2015 году в Ночь Гая Фокса британцы сожгли чучело премьер-министра Дэвида Кэмерона, держащее в руках голову свиньи.

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