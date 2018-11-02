Экс-представитель ОБСЕ назвал средство прекращения войны в Донбассе

Киев, , 05:24 — REGNUM Выполнение Минских соглашений всеми подписантами прекратило бы войну между Украиной и Донбассом, заявил бывший заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг телеканалу NewsOne.

«Если бы те, кто подписал [Минские] соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», — сказал Хуг.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября Хуг ушел с поста заместителя СММ ОБСЕ на Украине. На смену ему утверждена кандидатура Марка Этерингтона. Хуг когда-то (в 2014 году) сменил Этерингтона на этой же должности.

После своего ухода с должности Хуг заявил, что основные нарушения режима прекращения огня в Донбассе происходят близ Мариуполя, Донецка, Горловки, а также между Светлодарском и Дебальцево и между Попасной, Первомайском и Троицким.

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