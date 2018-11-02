Помпео: Ждем доказательств, чтобы ввести санкции за убийство Хашогги

Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Санкции в отношении виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле (Турция) будут введены после получения доказательств, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью радиостанции KMOX.

По его оценке, пусть это будет не сразу и понадобится ждать, возможно, не одну неделю, но виновные расплатятся за содеянное. Вашингтону при этом, как сказал госсекретарь, важно сохранить торговые договоренности с Эр-Риядом.

«Мы сформируем наше собственное мнение о том, кто должен быть привлечен к ответственности за это убийство», — добавил Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по одной из версий турецких следователей, Хашогги 2 октября был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а труп его до сих пор не найден, поскольку его уничтожили, растворив в кислоте.

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