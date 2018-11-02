В Санкт-Петербурге поймали вымогателей, похитивших человека

Санкт-Петербург, , 04:32 — REGNUM Два человека задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении жителя города, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Похищение произошло 28 октября на улице Большая Монетная в Санкт-Петербурге. 38-летнего жителя города ударили битой по голове и увезли в деревню Черноушево (Волховский район, Ленинградская область). Когда он пришел в себя, с него потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей.

Петербуржца освободили сотрудники полиции, он был доставлен в больницу. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ), начался розыск бандитов.

1 ноября злоумышленники — мужчины 23 и 25 лет — были задержаны и отправлены в СИЗО.

Напомним, по данным МВД РФ, Санкт-Петербург в 2018 году находится на девятом месте в России по количеству преступлений. С начала года здесь зафиксировано 38 039 преступлений. За весь 2017 год в регионе зарегистрировано 52 138 преступлений.

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