Проханов: от народных сказок до большевиков русские желали справедливости

Москва, , 04:29 — REGNUM Русский народ всегда стремился к справедливости и преодолению смерти в своей мечте построения царства благодати на земле, заявил писатель Александр Проханов в эфире эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я помню русские народные сказки о молодильных яблоках, где преодолевается идея старости и смерти, о живой воде и мертвой… я помню сказки о русском Иване-дураке, который по своей простоте за ночь мог строить города… а также я помню старца Филофея с его концепцией Третьего Рима… я помню Никона, который в подмосковном Иерусалиме создал топонимику Святой земли… я помню Николая Фёдорова, который мечтал о воскрешении из мёртвых… учеником которого был Циолковский и вся русская космическая цивилизация техническая и военная… я помню большевиков, которые стремились создать царство благодати, царство справедливости… Победа в 1945-м году — это преодоление самой великой несправедливости, которая только существовала», — заявил Проханов.

По его словам, и в сегодняшней России реализуется мечта о справедливости в лице Евгения Родионова, который во время Первой чеченской кампании подвергался пыткам и смерти в чеченском плену, отказавшись отречься от православия. Писатель также перечислил прочие проявления в русской душе стремления к справедливости.

«Именно мечта ведет народы, как только народ теряет мечту, заменяя ее целью, он перестает быть народом», — подвел итог Проханов.

Напомним, что 1 ноября на XXII Всемирном русском соборе выступил президент России Владимир Путин, подняв проблему разрушения цивилизационных ценностей и культурно-исторических пространств народов, которые складывались веками с целью создания безликих протекторатов. В этой связи особо важным является сохранение русской, в том числе православной идентичности.

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