ФРГ и Франция обвинили Россию в атаке на дрон ОБСЕ в Донбассе

Берлин, , 03:44 — REGNUM Германия и Франция обвинили Россию и войска ЛНР и ДНР в атаке на беспилотник ОБСЕ, сообщает агентство Reuters.

Как говорится в совместном заявлении Берлина и Парижа, беспилотник ОБСЕ был сбит утром 27 октября над территорией, контролируемой ДНР и ЛНР. По их мнению, в этом инциденте виноваты Россия, а также Донецкая и Луганская Народные Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября сотрудники ОБСЕ заявили, что потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом, наблюдавшим за передвижением колонны техники у российской границы.

По сообщению ОБСЕ, сотрудники миссии за полчаса до потери связи с дроном зафиксировали помехи, которые, по их мнению, похожи на работу средств радиоэлектронной борьбы.

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