Москва, , 03:28 — REGNUM Если «быстрые разумом ньютоны» в российской власти надеются на то, что народ на Украине приведет к власти договороспособный режим, и под это вводились санкции, которые не могли ввести целых четыре года, то санкции можно было и не вводить, заявил экс-глава израильской спец-службы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"В объяснении к тому, что сейчас введены санкции была фраза «мы надеялись». Когда я услышал эту фразу, мне стало непонятно… На что надеялись, кто надеялся? В свое время был такой умный человек Михайло Ломоносов. Он мечтал о том, чтобы в России российские школы воспитывали «быстрых разумом ньютонов»… Четыре года эти «ньютоны» думали? О чем они думали, на основании чего и на что они надеялись», — задал эмоциональный вопрос Кедми.

По его словам, между добротой и политической неграмотностью и политической глупостью «три больших разницы». Любому разумному человеку, который применял банальную логику, по мнению эксперта, с самого начала было ясно и очевидно, что надеяться в отношение киевского режима не на что.

«Если в определение санкций были заложены мысли (хотя, мне трудно назвать это мыслями) на то, что надо будет договариваться с будущей какой-то украинской властью, то значит, ничему не научились. С какой будущей украинской властью? Кто-то вообще думает, что украинский народ может сам определить свою судьбу и ту власть, которую он хочет? В современной Украине?», — задал еще один вопрос Кедми.

Он отметил, что ни один народ в условиях железной диктатуры и карательного режима за несогласие с властью, когда инакомыслящих убивают и сажают в тюрьму, народ сам изнутри ничего сделать не может. Поэтому, если «юноши», которые «четыре года думали над введением санкций» в российской власти, надеются на том, что в Киеве что-то изменится, то они зря вводили санкции, резюмировал Кедми.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ввела 1 ноября санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины, постановление о чем, было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. «Специальные экономические меры» вводятся в ответ на «недружественные действия» Киева по отношению к российским гражданам и компаниями. При этом, как отметил выше Кедми, эти самые «недружественные действия» осуществляются без остановок с момента государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

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