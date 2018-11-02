Питтсбургский стрелок не признает себя виновным в массовом убийстве

Питтсбург, США, , 03:28 — REGNUM Обвиняемый в убийстве 11 человек в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) Роберт Бауэрс не признает себя виновным, сообщает Associated Press.

Напомним, массовое убийство в синагоге Питтсбурга произошло утром 27 октября 2018 г. Огонь по прихожанам Бауэрс открыл из автомата, застрелив 11 человек. При этом он выкрикивал антисемитские лозунги.

Бауэрсу были предъявлены обвинения по 29 пунктам, в том числе в применении огнестрельного оружия в целях убийства, в нападении на полицию (он ранил в перестрелке правоохранителей), в препятствовании осуществлению религиозных обрядов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Бауэрсу предъявили новые обвинения, и в целом их количество теперь составляет 44 пункта. Стрелку грозит смертная казнь.

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