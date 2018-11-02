Москалькова: Диалог с Украиной — возможен

Москва, , 03:26 — REGNUM Факт обмена российских моряков сейнера «Норд» на рыбаков с Украины свидетельствует о том, что с Киевом возможен диалог, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Москальковой, она верит в наличие «здоровых сил» на Украине и возвращение моряков «Норда» лишь свидетельствует об этом.

Напомним, семь моряков из экипажа рыболовецкого судна «Норд», захваченного украинскими пограничниками в марте 2018 года, вернулись домой 30 октября. Их обменяли на украинских рыбаков, задержанных по обвинениям в браконьерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября член экипажа судна «Норд» Павел Чмыхалов заявил, что украинские власти не вернули членам экипажа российские гражданские паспорта. Сообщается, что рыбакам оставили лишь заграничные паспорта граждан РФ.

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