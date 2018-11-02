США поддержали саммит по Сирии в Стамбуле

Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Власти Соединенных Штатов поддерживают решения саммита в Стамбуле по вопросам Сирии, в котором принимали участие Россия, Германия, Франция и Турция, заявил заместитель главы пресс-службы госдепа Роберт Палладино на брифинге.

Он подчеркнул, что США перед саммитом активно проводили консультации с представителями всех стран — участниц встречи. Палладино добавил, что американские власти поддерживают идею создания в Сирии конституционного комитета, а также соглашения между Россий и Турцией по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в турецком Стамбуле прошел саммит по Сирии, в котором принимали участие лидеры России, ФРГ, Франции и Турции. Встреча глав государств длилась около трех часов: стороны обменялись мнениями по вопросам мирного урегулирования в Сирии.

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