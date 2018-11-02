Пятница, 2 Ноября 2018 года
04:28:07 МСК

США поддержали саммит по Сирии в Стамбуле

Политика

И его итоги

Вашингтон, 2 ноября 2018, 03:13 — REGNUM  Власти Соединенных Штатов поддерживают решения саммита в Стамбуле по вопросам Сирии, в котором принимали участие Россия, Германия, Франция и Турция, заявил заместитель главы пресс-службы госдепа Роберт Палладино на брифинге.

Он подчеркнул, что США перед саммитом активно проводили консультации с представителями всех стран — участниц встречи. Палладино добавил, что американские власти поддерживают идею создания в Сирии конституционного комитета, а также соглашения между Россий и Турцией по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в турецком Стамбуле прошел саммит по Сирии, в котором принимали участие лидеры России, ФРГ, Франции и Турции. Встреча глав государств длилась около трех часов: стороны обменялись мнениями по вопросам мирного урегулирования в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Косачев назвал причину изоляции США в урегулировании по Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить