Россия заявила о наличии хлора у боевиков в Идлибе

Москва, , 02:59 — REGNUM Боевики из группировки «Ахрар-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят провокации с использованием отравляющего вещества — хлора, сообщает пресс-служба Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

По данным центра, террористы доставили емкости с хлором в район зернохранилища в населенном пункте Калъат-эль-Мудик, который находится в 20 километрах от города Хама. Боевики планируют использовать хлор для провокации против сирийского правительства, которое хотят обвинить в применении боевых отравляющих веществ против гражданского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Центр примирения враждующих сторон в САР заявил, что организация «Белые каски» уже приступила к съемкам постановочных кадров в провинции Алеппо для провокации с химическим оружием в Сирии. Сообщается, что также из Идлиба в Алеппо были доставлены емкости с отравляющими веществами, которые террористы планируют использовать для провокации.

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