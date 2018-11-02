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Трамп: Кандидатура Хизер Науэрт для ООН – это серьезно

Политика

Решение будет принято скоро

Трамп: Кандидатура Хизер Науэрт для ООН – это серьезно
Иллюстрация: White House
Хизер Науэрт

Вашингтон, 2 ноября 2018, 02:50 — REGNUM  Кандидатура официального представителя госдепа Хизер Науэрт на должность постпреда США при ООН серьезно рассматривается американским руководством, сообщил журналистам президент Штатов Дональд Трамп.

«Её кандидатура находится под очень серьезным рассмотрением», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, окончательное решение по Науэрт будет принято на следующей неделе. К тому же ее кандидатура — не единственная.

Напомним, кандидатура Науэрт рассматривается после заявления об отставке, которое в начале октября сделала действующий постпред США при ООН Никки Хейли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джон Робертс, корреспондент телеканала Fox News в Белом доме, заявил, что Науэрт действительно поступило это предложение от американского руководства, но ее реакцию в своих комментариях журналист не осветил.

Читайте ранее в этом сюжете: Fox News: Хизер Науэрт предложена должность постпреда США при ООН

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