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Госдеп США надеется, что Турция останется в НАТО

Политика

США считают себя надежней Ирана

Госдеп США надеется, что Турция останется в НАТО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турция

Вашингтон, 2 ноября 2018, 02:42 — REGNUM  Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стоит воздержаться от выхода из НАТО ради сближения с Россией, заявил госсекретарь США Майк Помпео на радиопередаче Tony Katz Today.

«Это будет неблагополучным (решение о выходе — прим. ИА REGNUM ) для НАТО, это будет неблагополучным для Соединенных Штатов, да и даже, я думаю, это будет еще более неблагополучным для народа Турции, если это случится», — заявил он.

Также Помпео выразил надежду, что Эрдоган осознает, что США более надежный партнер чем Иран, поэтому Турции стоит поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами, Европой и НАТО. Он добавил, что Турция остается важным партнером для Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября прошли телефонные переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщается, что главы государств договорились укреплять связи между странами и поддерживать «тесные контакты» по региональным вопросам.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп и Эрдоган договорились о «конструктивных шагах» и «тесных контактах»

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Турция и США
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