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Дело Хашогги. Власти Турции объяснили исчезновение тела

Политика

По одной из версий, его могли «растворить» прямо в консульстве

Стамбул, Турция, 2 ноября 2018, 01:38 — REGNUM  Тело саудовского журналиста Джамаля Хашогги убийцы уничтожили, погрузив в кислоту, считают турецкие следователи, пишет The Washington Post.

По одной из версий, тело журналиста после убийства могли погрузить в кислоту, чтобы скрыть состав преступления. Это могло произойти в резиденции консульства Саудовской Аравии или в самом генконсульстве.

Напомним, турецкие власти расследуют убийство Хошогги, который исчез 2 октября в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Дело приняло масштаб международного скандала: журналист работал в The Washington Post и писал неугодные для Эр-Рияда статьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября госдеп потребовал от турецких властей «найти и выдать семье» останки Хашогги. В свою очередь турецкий министр юстиции Абдулхамит Гюль потребовал это же от саудовских властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США требует выдать останки Хашогги

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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