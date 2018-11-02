Торговая война США против Китая может коснуться Великобритании

Лондон, , 01:20 — REGNUM В конце октября помощник госсекретаря США по вопросам безопасности и нераспространения ядерного оружия Кристофер Эшли Форд заявил Financial Times, что «Лондону стоит подумать, является ли сотрудничество с китайской компанией CGN при строительстве АЭС «Хинкли-Поинт» хорошей идеей».

Эшли Форд беспокоится о том, сможет ли Великобритания сохранить ее ядерные секреты при сотрудничестве с CGN — компанией, «которая помогает китайскому флоту, обладающему ракетами, которые могут быть нацелены на европейские столицы, в том числе и на Лондон».

Давление США на своего ближайшего союзника потенциально может привести к отказу китайских компаний от участия во всех проектах строительства АЭС на территории Англии. Без финансового участия китайской стороны реализация проектов будет остановлена, что поставит на грань коллапса энергетическую систему Великобритании. Самостоятельно возводить АЭС Англия не способна по причине утраты технологий реакторостроения — именно это стало причиной ее согласия на сотрудничество с французской EDF и китайской CGN. Какие «британские ядерные секреты» могут быть «украдены», о чем предупреждает Эшли Форд, неизвестно.