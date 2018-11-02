Верховный суд Эфиопии впервые возглавила женщина

Аддис-Абеба, , 00:56 — REGNUM Парламент Эфиопии впервые в истории утвердил на пост президента Верховного суда женщину — юриста Меазу Ашенафи, 1 ноября передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября парламент Эфиопии утвердил состав нового кабинета министров, половину мест в котором заняли женщины.

Пост президента Эфиопии также заняла женщина — Сахлеуорк Зэуде, она уже совершила свой первый иностранный визит.

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