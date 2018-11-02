Затулин предложил Украине сменить форму государственного устройства

Москва, , 00:31 — REGNUM Украина не может развиваться бесконфликтно, пока не проведет федеративную реформу, заявил 1 ноября депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он считает, что существующая форма государственного устройства Украины «абсолютно провальная».

«Доказательство этому не только то, что произошло после 2014 г., но то, что Украина периодически подвергалась разного рода потрясениям, майданам. Только один президент Украины ушел, отслужив два срока, — это Леонид Кучма. И то в конце разразилась Оранжевая революция. [Леонид] Кравчук ушел досрочно, [Виктор] Ющенко попробовал баллотироваться на второй срок — получил 5%, после этого — [Виктор] Янукович, переворот. Большой вопрос к Украине, насколько она способна развиваться бесконфликтно», — сказал он.

Затулин отметил, что Украина соткана совершенно из разнородных кусков, и для того, чтобы примирить их в себе, «необходимо пойти на то, что мы называем федеративной реформой — то, что прошли Соединенные Штаты, то, что прошла Российская Федерация».