Греция и Македония возобновили авиасообщение

Скопье, , 00:15 — REGNUM Между Грецией и Македонией восстановлено коммерческое авиасообщение в ответ на решение балканской страны о переименовании, 1 ноября передает агентство Associated Press.

Полеты между соседними странами были прекращены в 2007 году, когда правительство Македонии присвоило аэропорту Скопье имя Александра Великого.

Как сообщало ИА REGNUM, по соглашению с Грецией Македония переименовывается в «Северную Македонию» — правительство уже вносит соответствующие поправки в конституцию бывшей югославской республики.

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