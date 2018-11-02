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Греция и Македония возобновили авиасообщение

Политика

Полеты между соседними странами были прекращены в 2007 году

Греция и Македония возобновили авиасообщение
Hristina Dojcinova
Международный аэропорт Скопье

Скопье, 2 ноября 2018, 00:15 — REGNUM  Между Грецией и Македонией восстановлено коммерческое авиасообщение в ответ на решение балканской страны о переименовании, 1 ноября передает агентство Associated Press.

Полеты между соседними странами были прекращены в 2007 году, когда правительство Македонии присвоило аэропорту Скопье имя Александра Великого.

Как сообщало ИА REGNUM, по соглашению с Грецией Македония переименовывается в «Северную Македонию» — правительство уже вносит соответствующие поправки в конституцию бывшей югославской республики.

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Переименование Македонии
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