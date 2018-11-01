Соловьев ответил на слова Ефремова об «имперском мороке» в России

Москва, , 23:09 — REGNUM Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев ответил на высказывание российского актера Михаила Ефремова, который назвал происходящее в России «имперским мороком». Соответствующее заявление Соловьев сделал сегодня, 1 ноября, в интервью ФАН.

Напомним, ранее Ефремов, в эфире украинского радио «Новое время» сравнил советский период и современную ситуацию в России. Актер считает, что с развалом Советского Союза закончился «коммунистический морок», и это — хорошо. Также он выразил надежду, что в нем самом «мало советского».

Ведущий возразил Ефремову и сказал, что происходящее в России после 2014 года — это возрождение «коммунистического морока». Но Ефремов сказал, что это не так.

«Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли».

Соловьев на это заметил, что кому-то происходящее в России кажется «мороком», а кому-то — возрождением. При этом Соловьев оговорил, что конечно каждый имеет право на свою точку зрения, в том числе и Ефремов.

Кроме того, телеведущий отметил, что Ефремов, по всей видимости, хорошо знаком с состоянием морока, поскольку в своей жизни через многое прошел. Также Соловьев считает, что актер Ефремов, в принципе, хороший.

В целом, Соловьев советует Ефремову съездить в Крым и пообщаться с российскими гражданами.

«Если ему это кажется фантомами, советую ему съездить в Крым, поговорить с гражданами Российской Федерации и понять, что думают они», — сказал телеведущий.