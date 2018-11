НАТО-Азов: новое сидение? новое поражение? новое старое расширение России?

Марьян Сидорив, , 23:00 — REGNUM

Великий ирландец Джонатан Свифт когда-то сказал, что «никогда не следует стыдиться признать, что мы были не правы: ведь тем самым мы, в сущности, говорим, что сегодня мы умнее, чем были вчера». Я не стыжусь и поумнел. И признаю, что когда два месяца назад я писал, что события в Азовском море — это «начало автономного проекта по дополнительной эскалации украино-российского противостояния», я был не прав. События показывают, что это автономный проект эскалации американо-российского глобального конфликта. С точки зрения американцев компенсирующий и купирующий их «крымский прокол» 2014 года, когда землю древней Тавриды взяли под контроль не «зеленые береты» тогда еще Обамы, а «зеленые вежливые человечки» Путина.

Действия Украины по «укреплению военно-морской группировки» в Азовском море — это не более чем «шумовая завеса». Ну, действительно, что может сейчас сделать украинский флот против той группировки, которую русские сосредоточили в Азовском море? В условиях, когда «так уж случилось, что у нас соотношение сил один к двадцати. А по качеству — еще больше» (командующий ВМС Украины Игорь Воронченко).

Отправить в Бердянск «корабль управления» A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец»? Точнее, плавучую мастерскую советского флота проекта 304 (спущена на воду в 1969 году) и буксир 1973 года выпуска со спаренным 12,7-мм пулеметом в качестве очень убедительного аргумента? Так, когда российский лоцман проводил украинские военные суда по Керчь-Еникальскому каналу под Крымским мостом, русские (наверное, с испугу от грозной силы) навстречу выгнали свой «зверинец»: «соболей» (сторожевые катера, с 30-миллиметровыми шестиствольными пушками), «мангустов» (патрульные катера с 14,5-мм пулеметами) да «рапторов» (патрульные, три пулемета). «Донбасс» и «Корец» в Керченском проливе сопровождали как минимум шесть таких «зверушек».

Перебросить в Азовское море свои новые речные бронекатера «Гюрза-М» и десантные «Кентавры»? Господа, после 1945 года в Черном море произошло лишь одно морское боевое столкновение. 10 августа 2008 года грузинские высокоскоростные катера (5 вымпелов) вышли навстречу приближавшейся морской группе русских (4 вымпела). С российской стороны огонь вел только малый ракетный корабль «Мираж». Расход русских — три ракеты, потери грузин — два катера. Грузины отрицают потери в этом бою, но грузинским катерам от этого не легче: восемь из них были уничтожены русскими десантниками в Поти 10 августа 2008 года. Так что боюсь расстроить отечественных и импортных экспертов, но тактика «москитного флота» (массированные атаки быстроходных мелких катеров) — это скорее иллюзия. Москит может ужалить, но вот завалить медведя ему не дано.

Прикупить (получить) у американцев боевые корабли и подкрепить ими азовскую флотилию? Ведь два катера класса Island (USCGC Cushing и USCGC Drummond, спущены на воду в 1988 году) еще с 2015 года ожидают передачу Украине. Или недавнее предложение двух-трех американских фрегата класса OliverHazardPerry. Десять фрегатов этого типа, 1984−1987 годов постройки, ожидают своей дальнейшей судьбы в рамках программы Excess Defense Articles («Статьи избыточной обороны»), проводимой Бюро индустрии и безопасности (министерство коммерции США). В рамках самой программы «избыточное оборудование может предлагаться по сниженной цене или бесплатно для имеющих право иностранных получателей на основе «как есть, где есть» («as is, where is») в поддержку целей национальной безопасности США и внешней политики». Причем услуги по программе будут предоставляться только в том случае, «когда запрос будет сделан покупателем и за счет покупателя».

Десять фрегатов ждут продажи, а вот пять других так и не дождались: Rentz, Reuben James, Thach, McClusky и Crommelin — были уже использованы в качестве «живых целей» во время ракетных испытаний. Но это я так, к вопросу о значении собственно «украинских интересов» во всей этой фрегатной истории.

Хотя военно-стратегического соотношения сил на Азовском море эти военные суда не изменят, поскольку в этой акватории уже находятся два российских малых ракетных корабля «Град Свияжск» и «Великий Устюг» (2013 и 2014 года постройки). Это те, которые в октябре 2015 года стреляли крылатыми ракетами комплекса «Калибр» из акватории Каспийского моря по объектам инфраструктуры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

Создание военной базы на побережье Азовского моря? Во-о-от!!! Пожалуй, единственное рациональное объяснение азовскому обострению. С 2014 года американцы активно милитаризируют Северное-Западное Причерноморье. Это регулярные военные морские маневры в районе Одессы, строительство «главного планировочного и оперативного центра» для украинских военно-морских сил в Очакове, сухопутный тренаж на полигоне Широкий Лан под Николаевым и т. д. Осталось создать опорный пункт на Азовском море — и все, «мягкое подбрюшье» России (а так, перефразируя Черчилля, можно назвать Причерноморье) перейдет под полный контроль США.

Украина сейчас активно создает военно-морскую инфраструктуру на азовском побережье: основную базу ВМС в Бердянске и пункты базирования в Мариуполе и Геническе. И рассматривать эту базу следует не как угрозу, а как повод. Повод для официального, по приглашению, визита американских кораблей в воды Азовского моря. А уж сколько продлится этот визит — это уже на усмотрение звездно-полосатых гостей.

26 октября Бердянский морской порт посетили посол США на Украине Мари Йованович и адмирал Игорь Воронченко. Йованович заверила в полной поддержке украинских позиций Соединенными Штатами Америки. А это означает одно — базе в Бердянске быть!

Со своей стороны США и их европейские союзники начали, причем на очень высоком уровне, кампанию по милитаризации Черного моря. Фредерика Могерини, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам, в ходе выступления в Европарламенте заявила, что «Черное море — это европейское море». Но ведь к Черному морю выходят только две страны ЕС — Румыния и Болгария. Остальные европейские страны здесь только гости, и их пребывание, особенно военное, жестко регулируется конвенцией Монтре (1936 год): общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тысяч тонн со сроком пребывания не больше 21 суток.

24−26 октября во Львове проходил Второй Форум по безопасности при поддержке Немецкого Фонда Германа Маршала, Представительства Фонда Ганса Зайделя на Украине и Международного фонда «Возрождение». На панели «Ситуация в Азовском море как экономически безопасное и социальный вызов» выступил влиятельный аналитик из США, президент Джеймстаунского фонда Глен Говард. Он уверял, что форум «поможет услышать разные точки зрения относительно развития государства и услышать новые идеи от специалистов, которые поддерживают Украину, но одновременно и критикуют за ошибки».

Однако самой «крутой» идеей американца была следующая: «Конвенция Монтре 1936 года должна быть пересмотрена. Эта конвенция запрещает странам, которые не из региона Черного моря, оставаться в водах этого моря больше чем на 21 день, поэтому возможности США в этом регионе являются ограниченными». А это недопустимо, поскольку «свобода навигации является определяющей в регионе Черного моря — США должны продемонстрировать свое присутствие в этом регионе».

Фонд Джеймстауна — это сила. Он был создан при поддержке ЦРУ в 1984 году с целью «информирования разработчиков политики и более широкого политического сообщества о событиях и тенденциях в тех обществах, которые стратегически или тактически важны для США и которые зачастую ограничивают доступ к такой информации» (это не пропаганда, это цитата из раздела «О нас» на сайте Фонда). Поэтому рискну предположить, что обнародованное мнение Фонда — это озвученное мнение «разработчиков политики».

И тогда вырисовывается достаточно логичная и перспективная схема: евро-американцы, проигнорировав (простите, «пересмотрев») конвенцию Монтре, врываются в «европейское Черное море», а Украина готовит базу на азовском побережье. Которая, как и вся военно-силовая инфраструктура Украины, находится под полным контролем США.

Бинго! Черное и Азовское море становятся «внутренними озерами» Североатлантического альянса.