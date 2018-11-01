Госдеп США требует выдать останки Хашогги

Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Государственный департамент США потребовал как можно скорее «найти и выдать семье» останки убитого журналиста Джемаля Хашогги, 1 ноября передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 ноября с аналогичным требованием к властям Саудовской Аравии обратился министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль.

Напомним, по версии турецких следователей 2 октября журналист The Washington Post Джемаль Хашогги был убит и расчленен на куски в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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