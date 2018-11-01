МИД РФ связал захваты сербских церковей в Косово с шагами Константинополя

Москва, , 22:50 — REGNUM В Москвы вызывает серьёзную озабоченность ситуация вокруг объектов Сербской православной церкви в односторонне отделившемся от Сербии крае Косово. Об этом говорится в комментарии, распространённом 1 ноября пресс-службой МИД России.

В ведомстве подчёркивают, что в Косово продолжается практика узурпации местными властями собственности Сербской православной церкви. Так, МИД обращает внимание, что церковь Иоанна Предтечи и часовня Святой Параскевы Пятницы в городе Печ «уже не числятся в местных кадастровых документах в качестве собственности СПЦ».

«Рассматриваем такое положение как следствие, среди прочего, и неканонических шагов Константинопольского патриархата применительно к православию на Украине. Налицо усугубление политизированных подходов в отношении канонических православных структур, нарушение их законных прав», — заявляют в МИД.

В этой связи российская сторона призывает международные присутствия в регионе, и в первую очередь Миссии ООН в Косово, «оказать нажим на приштинские власти в целях защиты легитимных интересов Сербской православной церкви на территории края».

Напомним, на территории Косово расположен целый ряд объектов Сербской православной церкви, в том числе внесённых в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них — православные монастыри Высокие Дечаны, Грачаница, Патриархат Печа, Церковь Богородица Левишка.

Данные объекты находятся под защитой международных сил во главе с НАТО (KFOR), что, однако, не мешает их планомерному уничтожению косовскими албанцами. По данным сербски властей, за период с 1999 года в Косово было уничтожено 140 православных храмов, церквей, колоколен, монастырских библиотек и архивов. Кроме этого, не прекращаются случаи вандализма на сербских кладбищах в крае.