В ответ на российские санкции Украина задержала судно под флагом Либерии

Киев, , 22:39 — REGNUM В оккупированном украинскими силовиками Мариуполе украинские власти задержали корабль, который якобы перевозил продукцию металлургического комбината из Алчевска, который находится на территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«В порту Мариуполя арестовано свыше 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — заявил Луценко.

Он подчеркнул, что все причастные к этому делу лица будут привлечены к ответственности по статье «Финансирование терроризма» Уголовного кодекса Украины.

Также Луценко заявил, что задержание судна — это «наш ответ санкциям», имея в виду недавно введенные против Украины российские санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 украинских компаний. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские санкции в его стране воспринимаются «как государственная награда».