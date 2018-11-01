Четверг, 1 Ноября 2018 года
23:22:11 МСК

В ответ на российские санкции Украина задержала судно под флагом Либерии

Политика

Об этом поведал генеральный прокурор Украины

В ответ на российские санкции Украина задержала судно под флагом Либерии
Марина Каширская © ИА REGNUM

Киев, 1 ноября 2018, 22:39 — REGNUM  В оккупированном украинскими силовиками Мариуполе украинские власти задержали корабль, который якобы перевозил продукцию металлургического комбината из Алчевска, который находится на территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«В порту Мариуполя арестовано свыше 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — заявил Луценко.

Он подчеркнул, что все причастные к этому делу лица будут привлечены к ответственности по статье «Финансирование терроризма» Уголовного кодекса Украины.

Также Луценко заявил, что задержание судна — это «наш ответ санкциям», имея в виду недавно введенные против Украины российские санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 украинских компаний. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские санкции в его стране воспринимаются «как государственная награда».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить