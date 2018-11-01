Fox News: Хизер Науэрт предложена должность постпреда США при ООН

Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Официальный представитель Госдепартамента США и бывшая ведущая новостей на телеканале Fox News Хизер Науэрт может стать новым постоянным представителем США при ООН. Об этом 1 ноября сообщил корреспондент телеканала в Белом доме Джон Робертс.

«Высокопоставленный чиновник сообщил Fox News, что Хизер Науэрт была предложена должность посла в ООН», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

При этом на вопрос одного из пользователей в комментариях о том, приняла ли она данное предложение, Робертс отметил:

«Как можно сказать нет? Одни лишь потрясающие апартаменты в Нью-Йорке, предоставляемые с этой работой, — уже достаточная причина».

Отметим, что на днях в СМИ уже появлялась информация о том, что Хизер Науэрт может стать новым постпредом США при ООН. Сообщения появились после того, как 29 октября пресс-секретарь госдепартамента встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Ранее в числе возможных кандидатов на этот пост также назывались экс-советница Дональда Трампа Дина Пауэлл и нынешний посол Соединённых Штатов во Франции Джейми Маккорт.

Действующий постпред США при ООН Никки Хейли намерена сложить полномочия до конца 2018 года.