Россия послала Порошенко «черную метку», включив сына в список — эксперт

Киев, , 21:47 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) может расширить украинские санкции в отношении граждан России. Об этом 1 ноября написал на своей странице в Фейсбук директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Возникает вопрос: а как будет отвечать Украина на эти российские санкции? Скорее всего, прямого и немедленного ответа не будет, поскольку российские санкции являются формальным ответом на украинские санкции. Но СНБО Украины может ввести дополнительный персональный санкционный список россиян. Вообще есть эффект цепной реакции в санкционной войне. Стороны конфликта отвечают на санкции против себя», — отметил Фесенко.

По его словам, Кремль послал Порошенко «черную метку», введя санкции против его сына Алексея Порошенко.

«Задают вопрос — почему в списке российских санкций против Украины нет президента Порошенко. По той же причине, почему во всех санкционных списках (американских, европейских, наших) нет президента Путина. Против руководителей государств не вводят санкции… Не вводят международные санкции против глав государств и политиков. Петр Порошенко попал в санкционный список косвенно, через своего сына. Таким образом, Россия послала «черную метку» и президенту Украины. К тому же он и так главный объект для агрессивных атак российской пропаганды», — напомнил Фесенко.

Политолог признает, что многие украинские политики воспримут свое присутствие в санкционном списке как большую награду.

«А некоторым это еще поможет и на выборах», — пояснил он.

При этом Фесенко считает, что Кремль пытается отвлечь внимание от важного визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев, публикуя санкционные списки именно сегодня.

«Задают вопрос: а почему именно сегодня появился этот список? Теоретически это могло быть и вчера, и завтра. Но не исключено, что это сделано специально, чтобы информационно перебить новости о визите А. Меркель в Киев, отвлечь внимание от этого гораздо более важного события», — подытожил Фесенко.

Как сообщалось, 1 ноября в Киев прибыла федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. По данным пресс-службы администрации президента Украины, Меркель и президент Петр Порошенко обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, «прежде всего конкретные шаги с целью дальнейшего укрепления украинско-германского партнерства».

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний с Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников администрации президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств. Из всего руководства Украины они не коснулись президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.