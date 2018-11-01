Украинские чиновники грозят России «репарациями» из-за санкций

Киев, , 21:33 — REGNUM Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак грозит Кремлю «репарациями» и созданием «военных администраций в Воронеже». Об этом Грымчак написал 1 ноября на своей странице в Фейсбук, комментируя попадание в санкционный список России.

«Все! Они теперь не увидят моего творчества)) как жить?))) Жаль, что не надолго, потом репарации, развал, военные администрации в Воронеже …))) Ну, делаю, что могу», — написал Грымчак на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, другой замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука возмутился, что вместе с ним в санкционный список Кремля попал бежавший в Россию экс-министр транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп от Партии регионов (2012−2014) Николай Рудьковский.

Он призвал премьер-министра России Дмитрия Медведева внести Рудьковского в список пророссийских политиков.

«Господин Медведев! В ваш перечень попала «досадная ошибка». Сочетание оскорбляет мое человеческое достоинство и деловую репутацию! «Узника совести» Рудьковского добавьте в другой список: Медведчук (член партии «За жизнь» Виктор Медведчук), Рабинович (внефракционный депутат, глава партии «За жизнь» Вадим Рабинович), Мураев (внефракционный депутат Евгений Мураев), Бойко (депутат от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко), Бондаренко (экс-депутат от Партии регионов Елена Бондаренко), Новинский (депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский), Добкин (депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин)», — призвал Тука.

При этом Тука заверил, что не имел экономических связей с Россией.

«274-е место в «санкционном списке РФ». Сижу и думаю: каким боком? Единственный эпизод «экономических связей» с РФ — обмен $100 в «Сбербанке» в 2013 году… Как теперь дальше жить???» — задался вопросом Тука.

«Теперь порядочные люди, встречаясь, спрашивают не «как здоровье?», а «ты на каком месте в списке?» — пишет Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний с Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников администрации президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств. Из всего руководства Украины они не коснулись президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.