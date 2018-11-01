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Болтон: Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы

Политика

Советник Белого дома обещает бороться с «тройкой тирании»

Болтон: Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы
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Герои Кубинской Революции Камило Сьенфуэгос, Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро.

Майами, США, 1 ноября 2018, 21:49 — REGNUM  Советник Белого дома Джон Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против золотопромышленников Венесуэлы, 1 ноября передает агентство Reuters.

«Режим Мадуро использовал этот сектор… для финансирования незаконной деятельности, для заполнения его казны и для поддержки преступных групп», — пояснил Болтон в ходе выступления во Freedom Tower в Майами.

По словам Болтона, США намерены и дальше оказывать давление на «диктаторов и деспотов у наших берегов» — прежде всего, на «тройку тирании (The troika of tyranny) в этом полушарии — Кубу, Венесуэлу и Никарагуа».

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Санкции США против Венесуэлы
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