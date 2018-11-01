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США ответят на резолюцию Генассамблеи ООН новыми санкциями против Кубы

Политика

Вашингтон проигнорирует резолюцию ГА ООН с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы

США ответят на резолюцию Генассамблеи ООН новыми санкциями против Кубы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Госдепартамент США

Вашингтон, 1 ноября 2018, 21:18 — REGNUM  Власти США готовятся ввести новые односторонние санкции в отношении Кубы. Об этом 1 ноября заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе выступления в Майами, передаёт The Washington Post.

По его словам, санкции планируется ввести в отношении компаний, связанных, по мнению Вашингтона, с вооружёнными силами и разведывательными службами Кубы. Всего, как уточнил Болтон, под эти санкции может попасть более двух десятков компаний.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Соединённым Штатам прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Документ поддержали 189 государств. Против выступили США и Израиль.

Читайте ранее в этом сюжете: Генассамблея ООН призвала США прекратить экономическую блокаду Кубы

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Куба и США
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