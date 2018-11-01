Исламисты атаковали лагерь беженцев в Нигерии

Майдугури, Нигерия, , 21:19 — REGNUM Боевики группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали лагерь беженцев в Нигерии, 1 ноября передает агентство Associated Press.

По официальной информации, в результате атаки исламистов в Майдугури погибли восемь человек. Свидетели сообщают, что в ходе перестрелки погибли не менее 13 человек, в том числе охранники лагеря.

Предполагается, что целью боевиков было похищение людей — группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует похищенных детей и женщин в качестве заложников и террористов-смертников.

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