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МИД Украины намерен защищать лиц, попавших под контрсанкции России

Политика

Киев планирует обратиться к «инструментам международного права»

МИД Украины намерен защищать лиц, попавших под контрсанкции России
DDima
МИД Украины

Киев, 1 ноября 2018, 20:47 — REGNUM  Санкции России в отношении украинских граждан и компаний являются «продолжением агрессии» и «не имеют ничего общего с международным правом», заявили 1 ноября в пресс-службе МИД Украины.

«Украина примет все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права», — говорится в комментарии ведомства.

Напомним, ранее сегодня правительство России утвердило санкции в отношении 322 физических лиц и 68 компаний Украины во исполнение указа президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в связи с недружественными шагами Киева.

Российской стороной будут заблокированы активы украинских граждан, которые наносят вред интересам России, а также введён запрет на поставки определённых категорий украинских товаров.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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