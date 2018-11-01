Меркель о Nord Stream 2: «Важно, чтобы Украина осталась транзитной страной»

Киев, , 20:31 — REGNUM Украина должна получить гарантии в сохранении транзита газа после строительства «Северного потока — 2». Об этом 1 ноября заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи со спикером парламента Украины Андреем Парубием в Киеве.

«Что касается «Северного потока — 2», нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль. Эти переговоры ведутся с Россией, речь идет о создании транзитного договора. Важно, чтобы Украина осталась важной транзитной страной. У нас есть не только «Северный поток», но и «Турецкий поток», — рассказал Меркель.

По её словам, Германия и Россия не хотят снизить транзитную роль Украины.

«Газовые потоки расширяются со стороны России в Европейский союз, но это не значит, что мы хотим снизить транзитную роль Украины. Думаю, доходы от транзита газа чрезвычайно важны для бюджета Украины. Во многих вопросах относительно строительства «Северного потока — 2» у нас одинаковые мнения… Мы хотим видеть Украину партнером относительно транзита», — сказала Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Украины Петр Порошенко призвал европейских партнеров отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2». В частности, Порошенко назвал газопровод «троянским конем» Кремля. По его мнению, Россия использует «Северный поток — 2» для того, чтобы обеспечить энергетическую и геополитическую зависимость Европы.

Напомним, Киев рискует лишиться значительных объемов транзита газа в случае запуска «Северного потока — 2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В 2017 году доходы Украины от транзита российского газа составили около 3 млрд долл.