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Белый дом: Трамп готов сделать заявление по нелегальной миграции

Политика

Президент США озвучит «новую информацию по безопасности границ»

Белый дом: Трамп готов сделать заявление по нелегальной миграции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 1 ноября 2018, 21:26 — REGNUM  Белый дом США проанонсировал заявление президента Дональда Трампа по вопросу нелегальной миграции и безопасности южных границ, 1 ноября передает агентство Reuters.

Согласно анонсу, озвученному представителем Белого дома Сарой Сандерс, Трамп озвучит «новую информацию по безопасности границ» в 16:15 по Вашингтону (21:15 по Москве).

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с приближающимся из Мексики «караваном мигрантов» Трамп уже распорядился отправить на южную границу 5200 солдат и заявил, что число военных может быть увеличено до 15 тысяч.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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