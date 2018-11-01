Меркель приветствовала почетный караул в Киеве на украинском языке

Киев, , 20:17 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев на украинском языке приветствовала почетный караул, выстроенный в честь её приезда. Видеозапись встречи Петра Порошенко и Меркель украинский президент опубликовал на своей странице в американской социальной сети Facebook.

«Приветствую, воины!» — обратилась Меркель к шеренги украинских военнослужащих.

«Героям слава» — хором ответили украинские военнослужащие.

Напомним, что приветствие и отклик на него «Слава Украине — Героям слава» является лозунгом Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в годы Великой Отечественной войны сражалась против Красной армии на стороне Гитлера и организовала террор на оккупированной нацистами территории СССР.

Более того, «Слава Украине — Героям слава» — это калька с нацистского приветствия «Heil Hitler! — Sieg Heil!»

В октябре 2018 года приветствие «Слава Украине — Героям слава» стало официальным приветствием в ВСУ.