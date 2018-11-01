Речь о мошенничестве: заявление СКР после громкой отставки в Челябинске

Челябинск, , 20:13 — REGNUM В Челябинске теперь уже бывший начальник городского управления культуры Дмитрий Назаров стал фигурантом уголовного дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Как следует из информации на официальном сайте ведомства, Назарову предъявлено обвинение в мошенничестве.

Преступные эпизоды следствие увидело в 2008—2009 годах, когда он возглавлял муниципальное учреждение культуры «Спартак». По версии сотрудников СКР, обвиняемый тогда якобы получил в своё пользование участок леса на территории Аргаяшского лесничества, в районе памятника природы — озера Увильды.

Следствие по уголовному делу уже завершается, уточнили в СКР. Его сопровождение ведут сотрудники полиции и ФСБ.

Напомним, 1 ноября стало известно об отставке Дмитрия Назарова с поста начальника управления культуры. В мэрии причиной ухода назвали его состояние здоровья.

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