Генассамблея ООН призвала США прекратить экономическую блокаду Кубы

Нью-Йорк, США, , 20:10 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.

В ходе голосования проект резолюции, внесённый кубинской стороной, поддержали 189 государств. Против выступили только Соединённые Штаты и Израиль.

Во время дискуссий по проекту постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не откажется от эмбарго в отношении Кубы до тех пор, пока в республике «не начнут соблюдаться права человека». США предложили целый ряд поправок к резолюции, однако все они были отклонены Генассамблеей.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес в ходе заседания назвал блокаду со стороны США «актом агрессии и экономической войны», а также заявил, что действия Вашингтона «нарушают международный порядок и противоречат принципам, закреплённым в Уставе ООН».

Напомним, эмбарго США в отношении Кубы действует с 1961 года. Резолюция о необходимости снятия блокады принимается ГА ООН уже в 27-й раз, но все эти решения успешно игнорируются Вашингтоном.

В 2016 году на фоне начавшейся оттепели в отношениях Вашингтона и Гаваны американская сторона воздержалась при голосовании, в результате чего впервые за четверть века за резолюцию не было подано ни одного голоса «против». В следующем же году администрация президента США Дональда Трампа объявила о пересмотре политики его предшественника Барака Обамы в отношении Кубы.

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