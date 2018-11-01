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Трамп и Эрдоган договорились о «конструктивных шагах» и «тесных контактах»

Политика

Президенты США и Турции провели телефонные переговоры

Трамп и Эрдоган договорились о «конструктивных шагах» и «тесных контактах»
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Анкара, 1 ноября 2018, 21:06 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, 1 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению турецкой стороны, лидеры договорились о «конструктивных шагах» по укреплению двусторонних связей и согласились поддерживать «тесные контакты» по региональным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 ноября стало известно о начале совместного патрулирования сирийского Манбиджа военными Турции и США.

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Турция и США
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