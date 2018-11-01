Ракетные стрельбы ВСУ проходят в Херсонской области

Херсон, Украина, , 19:59 — REGNUM В Херсонской области Украины на полигоне «Ягорлик» начались боевые стрельбы и контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщают в официальном аккаунте командования воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.

В стрельбах принимают участие экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотные летательные аппараты ВСУ.

Известно, что в рамках подготовки к боевым стрельбам были уточнены размеры небезопасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря.

Командование ВСУ также заблаговременно назвало «провокацией» любые обвинения в адрес Украины в создании угроз для населения и инфраструктуры в зоне учений.

Стоит отметить, что Киев регулярно устраивает ракетные или артиллерийские стрельбы непосредственно у границ российского Крыма для создания напряженности. Российская сторона не раз указывала, что подобные мероприятия создают угрозу для гражданской инфраструктуры и российских граждан, проживающих в Крыму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году после государственного переворота на Украине, когда власть в этой стране захватили бандеровцы и их приспешники. Жители полуострова провели референдум, на котором подавляющее большинство проголосовало за воссоединение с Россией.

Киев не признает волеизъявление крымчан и продолжает считать полуостров своей территорией.