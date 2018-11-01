Эксперт о ситуации в Ингушетии: Эти противоречия возникают постоянно

Москва, , 19:41 — REGNUM Писатель и общественный деятель Александр Проханов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Ингушетии по вопросу разделения земель между Чеченской республикой и республикой Ингушетия.

«Эти противоречия постоянно возникают. Мы слишком разные — множество народов, векторов, культур, потенциалов, разные элиты у всех. И эти противоречия должны постоянно регулироваться федеральным центром», — отметил член Валдайского клуба Александр Проханов, — Когда советский федеральный центр отказался от урегулирования карабахской проблемы, когда он отдал это на откуп Баку и Еревана, возникла война, которая разрушила Советский Союз. Этого нельзя допустить на Кавказе. Роль федерального центра и роль президента здесь главенствующая».

«В условиях Ингушетии эту проблему решали с помощью федералов. Кремль, безусловно, сыграл свою роль, чтобы погасить волнения в республике. Смятение в Ингушетии сходит на нет, и это замечательно. Если бы Москва устранилась, и эту проблему решали только ингуши и чеченцы, это было бы ужасной ошибкой, но этого, слава богу не случилось. Если бы дело дошло до открытого противостояния, туда мог бы прилететь президент, и своим присутствием укротил бы страсти. Потому что он является авторитетом для Кавказа, для Юнус-Бека и для Рамзана. Этого не потребовалось, это сделали чиновники и политики более низкого федерального звена, и слава Богу», — подчеркнул Александр Проханов.

«То, что дело не дошло до силовых столкновений, это результат диалогов, самых сложных явных и неявных диалогов, которые происходили в Ингушетии в это время. И это мудрость самого Евкурова. Он хоть и силовик, но очень гуманный, мягкий человек. Я думаю, что Юнус-Бек Евкуров — это очень большой политик, это политик не ингушского масштаба, а общероссийского, федерального масштаба. Я очень его ценю», — отметил писатель и общественный деятель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы согласованного властями митинга в центре Магаса отказались от проведения акции в связи совпадением даты его проведения с днем памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года.

Напомним, соглашение об административной границе между республиками было подписаны главами и ратифицировано парламентами регионов 26 сентября. Но этот факт вызвал недовольство у некоторых жителей Ингушетии, которые вышли на митинги, требуя широкого обсуждения вопроса. Впоследствии власти Ингушетии согласовали проведение митинга в центре Магаса с 8 по 17 октября, а также с 31 октября до 2 ноября.

«Было принято решение о том, что трехдневный митинг, согласованный с руководством республики, проводить нет необходимости. Так как согласованный срок мероприятия совпадает с трагической датой, организаторы митинга решили посвятить данное мероприятие в том числе и событиям осени 1992 года и закрыть митинг в 13:00 31 октября», — уточняется в тексте документа.

Как известно, 31 октября считается днем памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года. Вооруженные столкновения на территории Пригородного района Северной Осетии начались в ночь на 31 октября 1992 года, конфликт был прекращен только после ввода в зону противостояния федеральных войск и объявления чрезвычайного положения.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в период с 31 октября по 5 ноября 1992 года в результате вооруженного конфликта между осетинами и ингушами погибли 583 человека, были ранены 939 человек, пропал без вести 261 человек. Около 60 тыс. ингушей, проживавших в Пригородном районе Северной Осетии, вынуждены были покинуть свои дома и найти убежище на территории Ингушетии.

Во вторник, 30 октября, Конституционный суд Ингушетии, рассматривая обращение депутатов и местных жителей, признал закон об утверждении границы с Чечней не соответствующим конституции республики. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в свою очередь, заявил, что будет оспаривать законность действий местного суда в Конституционном суде РФ.

Напомним, ранее Юнус-Бек Евкуров сообщал, что решение Конституционного суда Республики Ингушетия не отменяет действие соглашения, поскольку «договоры между двумя субъектами РФ, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции РФ и исключительно Конституционным судом РФ».

Кроме того, указывают власти, единственный народ, который проживает на приграничной территории — представители тейпа (рода) Орстхой, который поддержал соглашение, однако суд не принял во внимание позицию орстхоевцев и не пустил их представителей на заседание.

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