У посла США в России диагностировали рак кожи

Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Медики диагностировали у посла США в России Джона Хантсмана рак кожи. Об этом пишет газета Desert News сегодня, 1 ноября.

Хантсман рассказал в интервью изданию, что ранее заметил «маленькую черную точку за ухом», а потом «ещё одну на бедре». Медики поставили диагноз — меланома.

Дипломат отметил, что это только первая стадия рака.

«Так, что, возможно, об этом позаботятся, и у нас будет всё нормально», — сказал он.

Уточняется, что новообразования уже были удалены. Медики наблюдают за состоянием Хантсмана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хантсман стал послом США в России в октябре 2017 года. Он сменил на этом посту Джона Тефта, который был назначенцем демократической администрации Барака Обамы.