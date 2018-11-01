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Новый замглавы СММ ОБСЕ в Донбассе официально вступил в должность

Политика

Марк Этерингтон ранее уже занимал эту должность

Киев, 1 ноября 2018, 19:34 — REGNUM  Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе Марк Этерингтон начал работу на своем посту, сообщает 1 ноября пресс-служба СММ ОБСЕ в микроблоге в Twitter.

Согласно сообщению, ранее Этерингтон уже работал на данной должности с апреля 2014 года. После этого его сменил Александр Хуг. Также Этерингтон ранее был главой международной группы в Южном Судане.

Напомним, СММ ОБСЕ работает в Донбассе с 21 марта 2014 года. В стране работают более 700 наблюдателей миссии, большая часть из которых сосредоточена на Востоке Украины.

Александр Хуг покинул свой пост 31 октября.

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Деятельность миссии ОБСЕ в Донбассе
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