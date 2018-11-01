«Бандеровские школы» приглашают украинскую молодежь

Станислав Стремидловский, , 19:14 — REGNUM

Что-то непонятное происходит с тарифами на газ, замечает «Панорама» (Сумы). Кабинет министров 19 октября принял постановление №867. В четверг, 25 октября, оно появилось на правительственном портале, но впоследствии было удалено. Согласно документу, цены на газ для населения будут расти в три этапа. Все потребители опасаются того, как это решение отразится на других коммунальных тарифах. Градоначальник Александр Лысенко даже поинтересовался у тепловиков о «тайных тарифах». Как заявила на аппаратном совещании в мэрии заместитель директора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутная, «никакого тайного поднятия особенно на теплоэнергию сегодня нет. Все мы знаем, что на Украине идет увеличение цены газа. Мы получили соответствующие письма. «Сумытеплоэнерго» действует в рамка действующего законодательства».

31 октября николаевцы вышли на пикет против повышения тарифов на газ под стены Николаевского областного совета, передают «НикВести» (Николаев). В пикете приняли участие более 100 человек. Люди держали в руках плакаты с надписями «Гройсман берет в долг, а платить должны мы?», «Гройсман, сократи чиновников и верни кредит МВФ», «Москаленко, тебя выбирала не партия, а люди», «Стоп космическим ценам на газ», «Украине газ по украинской цене». Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный отметил, что он хотел абсолютно мирно провести сессию, чтобы не нужно было бы собирать никаких митингов. В ходе пикета депутат Николаевского областного совета Владимир Фроленко отметил, что на него были приглашены все депутаты областного и городского совета, но пришло только пять. Также Невенчанный отметил, что люди хотят быть услышанными и зачитал пикетирующим проект решения. После чего направился в кабинет к председателю областного совета Виктории Москаленко, чтобы вручить ей «проект решения». В приемной сообщили, что глава официально находится на больничном, поэтому Невенчанный прикрепил обращение ей на дверь.

Коллектив шахты №10 «Нововолынская» продолжает акции протеста, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). С 25 октября работники массово увольняются, а 30 октября они отправились пешим ходом в Нововолынский городской совет. Главные требования шахтеров: выплатить задолженность по заработной плате с июля по сентябрь и предусмотреть средства на финансирование строительства рудника в государственном бюджете на 2019 год. Коллектив рудника называет свою акцию протеста «предупредительной» и отмечает, если их не услышат, то они будут вынуждены идти в Киев. На данный момент задолженность по заработной плате составляет более пяти миллионов гривен. Коллектив в отчаянии, постоянно вынужден «выбивать» деньги и ждать «подачек». Шахта №10 строится почти 30 лет и из года в год повторяется тот же сценарий. Учитывая ситуацию, вводить в эксплуатацию рудник и дальше не собираются.

Изменения с нового года ждут закарпатских заробитчан в Германии, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Сейчас, чтобы попасть на работу, соискателю требуется заблаговременно определиться с работодателем и специальностью. Причем, не любой, а только той, по которой немецкий работодатель не смог никого найти в стране в течение двух месяцев. Кроме этого, для многих специальностей необходимо обязательное знание языка. Например, чтобы устроиться медсестрой, нужно выучить немецкий до уровня не ниже «В2». Новый порядок трудоустройства позволит закарпатцам получать рабочие визы на полгода. После этого необходимо приехать в Германию, выбрать себе работодателя, в его сопровождении зарегистрироваться на бирже труда и приступить. Согласно новым правилам, после окончания срока визы надо будет покинуть страну, а через полгода снова можно заехать по той же схеме. Издание напоминает, что в Германии заработные платы в несколько раз больше, например в Польше.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг все слухи о намерениях Будапешта захватить или даже добиться автономии отдельных регионов Закарпатья, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). Такой категорический ответ Сийярто дал одному из польских изданий. По его словам, это «ложные инсинуации». И добавил, что Венгрия не считает себя «страной-ревизионистом». Министр признал, что Украина — это сильная и демократическая страна, уважающая свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами. «Мы предоставляем большую помощь Украине, чтобы она стала сильным государством», — добавил Сийярто. А вот на вопрос о «российских провокациях» он сказал, что это дело Киева «не допускать ситуаций, когда кто-то может вмешиваться во внутренние дела».

Глава МИД Украины Павел Климкин де-факто толкает Украину к двойному гражданству, утверждают BukNews (Черновцы). По его словам, двойное гражданство возможно при четких условий, за исключением гражданства России. «Сейчас мы на Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать, — подчеркнул Климкин. — Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней. Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные — давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности». Министр отметил, что двойное гражданство практикуют в некоторых европейских странах. На Украине его обладатели нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они преступники, ведь в «АТО» погибло по меньшей мере 11 граждан Венгрии — жителей Закарпатья с двойным гражданством.

С 25 октября на варшавских плакатах можно увидеть изображение трудовых мигрантов из Украины, пишет Zaxid.net (Львов). В основном женщины на фоне портрета Леси Украинки, взятой с 200-гривневой купюры. Согласно замыслу автора идеи Оксаны Брюховецкой, цель этой акции — привлечь внимание к тем, с чьим трудом связаны многочисленные стереотипы на польском рынке труда. На плакатах изображены женщины разных профессий (среди них — та, что занимается домашним хозяйством, врач или медсестра, сборщик ягод, работница фабрики и уборщица). Указывается, что сейчас из-за проблем и упадка экономики тысячи украинок вынуждены работать в Польше, но они заслуживают достойный труд и соответствующее отношение. Декларируемая цель — спровоцировать обсуждение положения украинских мигрантов в Польше. Однако выбранные для этого средства не выдаются удачными. Леся Украинка не является той исторической фигурой, которую узнают поляки. И не усилят эти плакаты уже существующие стереотипы поляков, считающих, что украинка — это женщина, которая занимается уборкой и домашним хозяйством, то есть неквалифицированной работой? Самое неприятное, что миграционный тренд успел измениться. Украинцы и украинки все больше начинают занимать рабочие места, требующие квалификации и образования. При этом они сталкиваются с реальными трудностями. Их рабочая неделя в среднем составляет 54 часа, что на 35% больше, чем у поляков, в сфере домашнего хозяйства женщины вынуждены работать в среднем 58 часов в неделю. В сфере строительства, где основную массу работников составляют мужчины, ситуация не намного лучше: там рабочая неделя продолжается в среднем 57 часов. Украинцы — «свои-чужие» для поляков. И ситуация только ухудшается. С одной стороны, их считают чужаками, которые угрожают польской культуре и экономике. С другой стороны, украинцы обозначаются близкими полякам по сравнению с другими группами мигрантов, особенно из мусульманских стран. Но в любом случае украинские мигранты воспринимаются как конкуренты на рынке труда, которые отнимают рабочие места у поляков. И такие настроения особенно сильны в польской провинции, куда и начала распространяться украинская миграция за последние пять лет. И вообще польское общество за последние годы становится более ксенофобским. В этих условиях возникает вопрос: каким будет результат публичной дискуссии в Польше об украинских мигрантов? Уровень ксенофобии в польском обществе растет, а также усиливаются предубеждения, что украинцы забирают рабочие места у поляков. Если делать украинцев видимыми таким образом, как предлагает акция с плакатами, то предвзятое отношение может только усилиться.

Молодежь Тернопольской области приглашают в «бандеровские школы», передает «За Збручем» (Тернополь). 23 — 25 ноября в Микулинцах начинается лагерь-семинар для молодежи «Бандеровская школа — 2018». Ребятам обещают увлекательные занятия по изучению исторических обычаев, различные игры и квесты; тренировки; уроки военной подготовки. Как рассказали организаторы «бандеровской школы», задачей подготовки является моральная, физическая и умственная подготовка молодежи к выполнению долга перед украинским государством, распространение лучших исторических обычаев украинского народа, изучение истории родного края. По словам главного атамана тернопольского казачества Владимира Мосейко, который принимал участие в прошлогодней «бандеровской школе», запланированы также лекции по истории украинского войска и просмотр кинофильмов о национально-освободительном движении. К слову, в 2017 году «бандеровская школа» собрала более сотни ребят. Организаторы надеются, что в этом году количество участников будет еще больше.

Созданная одесситами компьютерная игра вызвала международный скандал, сообщает «Думская» (Одесса). Одесская фирма Aliens Games, создавшая онлайн-игру The cost of freedom («Цена свободы»), невольно стала причиной международного скандала. Институт национальной памяти Польши увидел в рекламных материалах к игре (сама она еще не вышла на рынок) ни много ни мало «оскорбление польского народа и пропаганду нацизма». Руководитель института Ярослав Шарек, а также депутат сейма Польши Юзеф Бринкус обратились с заявлением в прокуратуру с требованием дать игре юридическую оценку. По их словам, в ней «размещены сцены убийства заключенных и звучат оскорбительные фразы про «польских псов» и «польские концентрационные лагеря». Виноваты во всем, понятное дело, украинцы. «Думская» разобралась в ситуации. Сюжет игры, созданной одесским коллективом, которым руководит программист и дизайнер Дмитрий Дыбин, действительно, разворачивается в неком месте лишения свободы. Игрокам предлагают выбрать одну из сторон противостояния в условном лагере. Можно стать узниками и мочить надзирателей, чтобы выбраться на свободу, а можно, наоборот, надеть униформу и «выпиливать» заключенных, которые готовят бунт. В том числе отправляя их в газовые камеры. Никаких намеков на место, время и национальность в игре сейчас нет, хотя, как признался нам разработчик, первоначально на воротах игровой колонии, и в самом деле, была надпись Arbeit macht frei («Труд освобождает), как в нацистском Аушвице и других лагерях смерти Третьего рейха. В официальных роликах создателей игры не было и нет никаких оскорбительных для поляков, евреев, украинцев, русских, белорусов и других людей фраз, не было и нет нацистской символики, говорит одессит. Видео, из-за которого возбудились Бринкус и Шарек, опубликовано на YouTubе-канале некоего Pierro Cocco. Это поляк, который живет в Италии. Он перемонтировал и переозвучил ролики Aliens Games, породив, как сейчас принято говорить, хайп. Дыбин рассказывает, что над игрой он с коллегами работал примерно полгода. Рассчитывает получить от нее доход: это коммерческий проект. С поляками он пытался объясниться, но тщетно. «Они не хотят меня слышать, банят, выключают телефоны. Похоже, истина им не нужна. Это ужас какой-то!» — говорит Дмитрий. «Думская» тоже попыталась связаться с Институтом национальной памяти Польши и депутатом сейма, но тщетно: Варшава на запросы почему-то не отвечает.

25 октября в Полтаве под председательством митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа состоялось собрание епархиального духовенства Украинской православной церкви Московского патриархата, рассказывает «Полтавщина» (Полтава). После обсуждения ряда актуальных вопросов церковной жизни на собрании приняли единогласное решение признать существующий канонический статус УПЦ МП наиболее оптимальным в нынешних условиях. Также участники собрания единогласно выразили поддержку предстоятеля УПЦ МП митрополита Киевского Онуфрия.

Сумские депутаты не дали скидки на аренду приходу Украинской православной церкви Московского патриархата, пишет «Данкор» (Сумы). 31 октября на сессии Сумского горсовета рассматривался вопрос «Об установлении арендной платы прихода Святой блаженной Ксении Петербуржской Сумской епархии Украинской православной церкви за пользование имуществом коммунальной собственности территориальной общины города Сумы». Речь идет о помещении на территории Центральной городской больницы. Согласно проекта решения, льготная арендная плата составляет всего 24 грн в год. Однако нашлось всего 11 голосов «за». Вместо прихода УПЦ МП было предложено оборудовать в этом помещении внеконфессиальную молитвенную комнату. Несколькими днями раньше Сумская епархия УПЦ МП выступила против автокефалии и выразила поддержку митрополиту Онуфрию. Заявление по этому поводу было подписано митрополитом Сумским и Ахтырским Евлогием, архиепископом Роменским и Бурынским Иосифом и архиепископом Конотопским и Глуховским Романом.

«В России поднимается вопрос о том, чтобы забрать часть воды из Днепра и перебросить ее в Крым, — говорится в статье портала «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). — Отчасти для решения вопроса водоснабжения Крыма, отчасти в отместку за перекрытие Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала. В российской «Независимой газете» опубликована статья, в которой Украине приписывают все «смертные грехи» и вспоминают все конфликтные ситуации, связанные с днепровской водой, а также предъявляются права на нее. «Украине принадлежит менее половины территорий водосбора Днепра. Около половины воды украинский Днепр получает из Верхнего Днепра и своих правых притоков, вытекающих с территории России», — утверждается в статье. А далее обсуждается очередной проект российских ученых о «повороте рек вспять». Насколько серьезны намерения нашего северного соседа, судить сложно. Но история говорит о том, что для России нет особых проблем в нарушении международных договоров и финансовых вливаниях «вселенских масштабов в проекты века».